Erst flogen die Fetzen, jetzt herrscht Einigkeit: Befürworter und Gegner der geplanten Amazon-Ansiedlung am Steitzhof wollen das Projekt gemeinsam im Auge behalten, damit es so umwelt- und menschenfreundlich wie möglich umgesetzt wird.

Amazon-Befürworter Peter Stauch (CDU) vom Contwiger Gemeinderat hat sich am Freitag mit den Grünen Marc Sadowski und Tim Scherer getroffen, um den Streit der vergangenen Wochen beizulegen. Laut Scherer herrschte schnell Konsens darüber, dass ein Projekt solcher Größe Chancen für die Region bietet, aber auch einer konstruktiven Begleitung aus Politik und Gesellschaft bedarf. Das sei wichtig, damit die von Amazon getroffenen Zusagen bezüglich Arbeitsplätze und sozialer Verantwortung eingehalten werden.

Man sei sich auch einig gewesen, dass noch mal geprüft werden soll, ob eine Verkehrsanbindung ohne Ausbau der Römerstraße realistisch und finanzierbar wäre. Stauch, Sadowski und Scherer denken da etwa an einen direkten Autobahnanschluss oder andere Alternativen.

Stauch erwartet weniger Verkehr

Dass bei dem Projekt auch ökologische Aspekte zu beachten sind, sehen laut Scherer alle drei Gesprächspartner so, auch wenn sie das Ausmaß der zu erwartenden Umweltbelastung unterschiedlich einschätzen. Stauch erwartet aufgrund der Bestellbündelungen weniger Verkehr als Sadowski und Scherer. Die beiden Grünen führen den großen Ressourcenverbrauch aufgrund immer kürzerer Bestellabstände an. Beide Parteien sehen das Projekt als wichtig für den Arbeitsmarkt der Region an, wobei Scherer und Sadowski skeptisch bleiben, was die zeitliche und soziale Nachhaltigkeit der zu erwartenden Jobs betrifft. Stauch bleibt dabei, dass Beschäftigte den Arbeitsplatz ja frei wählen könnten.

„Uns ist allen klar, dass der Megatrend Online-Handel nicht aufzuhalten ist und weiter zunehmen wird“, so Scherer. Man wolle aber darauf dringen, dass das Projekt Amazon am Steitzhof transparent umgesetzt wird, wolle es aufmerksam und konstruktiv begleiten – mit jetzt vereinten Kräften.