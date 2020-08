Der Landkreis Südwestpfalz erhält 510.000 Euro aus dem Breitbandförderprogramm des Bundes. Darüber hat die Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer (CDU) informiert. Das Geld soll genutzt werden, um die 19 Grundschulen im Kreis ans Glasfasernetz anzuschließen.

„Gerade in ländlich geprägten Regionen wie unserer wird der weitere Ausbau des Breitbandnetzes immer wichtiger und ist dringend vonnöten“, so Schäfer. Sie habe sich dafür eingesetzt, dass der Kreis den Zuschuss erhält. Sie freue sich, dass das nun gelungen ist, so die Abgeordnete. Der Bundesregierung sei es ein Anliegen, in strukturschwachen Regionen den Ausbau von schnellem Internet in Gewerbegebieten, Krankenhäusern und Schulen voranzutreiben. Ziel ist es, so Schäfer, bis 2025 ganz Deutschland über Gigabit-Netze zu versorgen.

Wie Kreissprecher André Schattner informierte, sollen die 510.000 Euro genutzt werden, um die 19 Grundschulen im Landkreis ans Glasfasernetz anzuschließen. Der Zuschuss entspreche 50 Prozent der geschätzten Kosten. Der Landkreis hat laut Schattner auch einen Förderantrag über weitere 40 Prozent der Kosten beim Land Rheinland-Pfalz gestellt. Bisher habe man noch keine Rückmeldung, dass der Zuschuss gewährt wird.

Im Rahmen seiner Breitband-Initiative hat der Landkreis Südwestpfalz im vergangenen Jahr bereits die weiterführenden Schulen mit schnellem Internet versorgt. Seit Dezember stehen den Realschulen plus in Hauenstein, Rodalben und Vinningen 500 Megabit pro Sekunde zur Verfügung, den übrigen weiterführenden Schulen 1000 Megabit pro Sekunde.