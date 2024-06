Die noch bebaute Fläche des US-Hospitals in Münchweiler an der Rodalb wird in den 1990er Jahren zum politischen Spielball innerhalb des Gemeinderates: Zunächst ist die ehemalige Skyline ein Geisterdorf. Eine Entwicklungsgesellschaft übernimmt die Konversion. Heute verwildert ein noch unbebautes Areal wieder.

Als im Jahr 1992 bekannt wurde, dass das US-Hospital in Münchweiler aufgegeben wird, war das ein Schock für die Region. Immerhin war es viele Jahre ein großer Arbeitgeber im Dorf.