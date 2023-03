Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Konvent im Kloster der Unbeschuhten Karmelitinnen in Hauenstein lebt in strenger Klausur. Die aktuell acht Ordensschwestern im Alter von 51 bis 86 Jahren verlassen das Kloster nur in Notfällen, beispielsweise für einen Arztbesuch. Für sie sind die durch Corona bedingten Kontaktbeschränkungen per Ordensregel Teil des Alltags. Wirkt die Pandemie auch in ihre Gemeinschaft hinein?

„Wir leben als Gemeinschaft in unserer Klausur, gehen nicht nach draußen. Und unser Alltag mit Gebet und Arbeit läuft ja im Kloster selbst auch unbeeinflusst weiter“, informiert