Mut machen statt Klagen – deshalb wurden in der Bäckerei Zürn am Samstag Mandarinen an die Kunden verteilt. Als Vitaminspritze und Aufmunterung im Corona-Herbst. Viel Mut müssen sich die Inhaber auch selbst zusprechen. Denn noch immer wissen sie nicht, ob sie im zweiten Lockdown Hilfe bekommen.

Es ist Mitte November und bald werden die Löhne ausbezahlt. Bald müssen die Chefs auch entscheiden, wie es im Betrieb weitergehen soll. Wie sie entscheiden sollen, wissen sie allerdings