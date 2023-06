Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In die Frage der künftigen Finanzierung des deutsch-französischen Kindergartens ist Bewegung gekommen. Nach einem Gespräch mit allen Beteiligten am Donnerstag in Landau herrscht Zuversicht, ein Modell zu finden, mit dem die Zukunft der Einrichtung gesichert werden kann.

„Das war ein gutes Gespräch. Ich hatte den Eindruck, dass alle Beteiligten den Fortbestand des deutsch-französischen Kindergartens sichern wollen“, sagte Klaus Weber (CDU), der Bürgermeister