Max Borst, Juniorkoch im Maßweiler Sternerestaurant Borst, steht beim Restaurant-Magazin „Feinschmecker“ zur Wahl als „Aufsteiger des Jahres“. Die RHEINPFALZ hat ihn im Familienbetrieb besucht.

Das Kochen, so sagt Max Borst, wurde dem heute 28-Jährigen bereits in die Wiege gelegt. Das Restaurant der Eltern ist seit vielen Jahren Anlaufstelle von Gourmet-Fans in der Südwestpfalz.