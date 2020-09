In der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ zeigt das SWR-Fernsehen am Donnerstag ab 18.45 Uhr einen Beitrag über die Friedhofstraße in Rieschweiler.

Wer sich den Film anschaut, erfährt, auf welch ungewöhnliche Art und Weise sich Heinz und Gerda Fischer kennengelernt haben und warum Klaus Keller, der letzte Bauer im Dorf, nicht Lehrer wurde. Die neue Pfarrerin Silke Gundacker erzählt, was sich durch Corona im Gottesdienstbesuch geändert hat, und Johannes Zametzer hat einen Tipp, auf was man im Bauerngarten achten sollte.

Außerdem sind Jürgen und Gabi Poller zu sehen, die unter anderem Oldtimer und alte Nähmaschinen sammeln und die in einer Seitenstraße der Friedhofstraße wohnen. Außerdem geht es – wie schon in dem Beitrag über Höhmühlbach Ende August – um die „Sellemols“-Aktion des Heimatvereins, die auf eine Idee Gabi Pollers zurückgeht.

Das siebenminütige Ortsporträt in der Rubrik „Hierzuland“ ist bereits auf der Internetseite des SWR zu sehen.