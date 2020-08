Der SWR hat ein neues Ortsporträt über Höhmühlbach gedreht. Es war am Montagabend in der Landesschau zu sehen. Wer es verpasst hat, kann es sich im Internet anschauen.

Der siebenminütige Film aus der Reihe „Hierzuland“ zeigt Höhmühlbach als ländliche Idylle am sanft dahinfließenden Schwarzbach. Zu sehen sind die Mühle Isemann, das Hotel Birkenhof, das Frank Serr für seinen Showservice umgebaut hat, die Schuhfabrik Stuppy und die Störche in der Talaue sowie zwei Aktionen des Heimatvereins: „Sellemols“ und die Erntekrone, die die Vorsitzende Denise Florl vorstellt.

Der SWR beschreibt das Dorf so: „Höhmühlbach liegt in der Westpfalz, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Pirmasens. 850 Menschen leben in der Gemeinde im Schwarzbachtal. 1969, im Zuge der Verwaltungsreform, wurde das Dorf ein Ortsteil von Rieschweiler-Mühlbach. Das ,Höh’ blieb damals auf der Strecke. 2013 dann kam die Wende. Eine Initiative kämpfte dafür, dass Höhmühlbach nun wieder ganz offiziell Höhmühlbach heißen darf, und das ist nun auch wieder auf dem Ortsschild und am Bahnhof zu lesen. Der Schwarzbach schlängelt sich ganz gemächlich am Ortsrand der Gemeinde entlang. Umso aktiver sind die Menschen, die an seinem Ufer leben.“

Hans Isemann erzählt, dass ihm Corona mehr Kundschaft in seinem Mühlenlädchen beschwert hat: Mehl war knapp, und die Leute hätten erkannt, dass sie Brot auch selbst backen könnten – und dass das gut schmecke. Frank Serr zeigt einen Einblick in seinen Kostümfundus, Axel Stuppy scherzt, dass es vielleicht auch mit den Störchen zu tun habe, dass er auf einmal Vater von Drillingen wurde. Und er erklärt, warum er seine Schuhe zum Teil im Ausland, zum Teil aber auch noch in Deutschland produzieren lässt.

Nicht mehr im Archiv zu finden sind übrigens die beiden „Hierzuland“-Filme über Rieschweiler und Höhmühlbach, die der SWR im Mai 2009 gezeigt hatte.