Die Schuhhandelskette Reno ist zahlungsunfähig. In den Geschäften in Pirmasens und Zweibrücken gibt es derzeit hohe Rabatte, viele Regale in den Läden sind aber leer. Die HR-Group, die zum 1. Oktober das Reno-Filialgeschäft verkauft hat, sieht ihren Logistik-Standort in Thaleischweiler-Fröschen durch die Reno-Insolvenz nicht gefährdet.

Wer derzeit eine der Reno-Filialen in Pirmasens und Zweibrücken aufsucht, sieht viele leere Regale in den Läden. Die Stimmung unter den Angestellten ist gedrückt, äußern