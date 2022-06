In Richtung Altheim könnte – wenn alles nach Plan läuft – in zwei Jahren ein Solarpark gebaut werden. Der Hornbacher Stadtrat stimmte bei zwei Enthaltungen der Aufstellung des Bebauungsplans zu, sämtliche Kosten trägt die Stromfirma Pfalzsolar.

Die Anlage, so Pfalzsolar-Vertreterin Saskia Stuhr, soll rund 20 Hektar groß werden und in Richtung Altheim gebaut werden. Bürgermeister Reiner Hohn ergänzt, dass Pfalzsolar nicht die erste Firma ist, die auf Hornbacher Gemarkung eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage bauen will. Bei den bisherigen zwei Firmen wurde die Bauidee jedoch abgelehnt, weil die Anlagen dort nicht ins Landschaftsbild gepasst hätten. Hohn: „Die, die eine Freiflächen-Anlage bauen wollen, müssen sich zunächst mit den Grundstückseigentümern einigen“, umreist der Bürgermeister grob den Ablauf eines solchen Kraftwerk-Baus. Danach gehe es an den Stadtrat, dieser stellt den Bebauungsplan auf. Dann kann die Stromfirma einen Bauantrag stellen und schließlich loslegen.

Die Vergütungsverträge mit der Gemeinde werden ebenfalls erst nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes unterschrieben. Ohne große Garantien abzugeben sei Pfalzsolar durchaus bereit, Hornbach finanziell am vor Ort produzierten Strom zu beteiligen. 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom könnten dann drin sein, hochgerechnet auf die Größe und Leistung der geplanten Anlage sind das mehrere tausend Euro pro Jahr. Stuhr will aber noch keine konkreten Versprechungen hierzu abgeben. Grund: Sollte es aus welchen Gründen auch immer nicht zu Vergütungsverträgen kommen, dann will Pfalzsolar auch kein schlechtes Image vor Ort haben. Fest steht jedoch: Die Stromfirma trägt das planerische Risiko. Sollte der Bebauungsplan nicht zustande kommen, dann bezahlt das ebenfalls Pfalzsolar.