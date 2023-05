Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten Hotelgäste haben längst gebucht. Übernachtung mit Blick auf Andreaskreuz und Bahnsignallampe, Frühstück direkt am Gleisbett oder im Esslinger-Triebwagen. Im Juni nimmt das neue Bahnhofshotel am Alten Bahnhöf’l in Dahn-Reichenbach seinen Betrieb auf. Am Samstag war Einweihung. Mit Einblicken, wie Eisenbahnfan Matthäus Burkhart seinen Hotel-Traum umgesetzt hat.

Das Interesse am neuen Themenhotel war schon im Vorfeld groß. Mehrfach war Gastronom Matthäus Burkhart damit im Fernsehen, hat Interviews gegeben, Anfragen beantwortet.