Mit der Baumpflanzung für Neugeborene geht Bürgermeisterin Nadine Brinette in Contwig den richtigen Weg. Der Klimawandel schreitet voran, noch nicht jeder Entscheider hat kapiert, dass statt zugepflasterter und versiegelter Flächen mehr Bäume angesagt sind. Gerade die Stadt Zweibrücken tut sich sehr schwer damit, wie man zum Beispiel am Vorplatz des Helmholtz-Gymnasiums sehen kann. Dort sollten ursprünglich Schüler im Klassenzimmer im Freien unterrichtet werden können. Das ist im Sommer nun unmöglich, weil dort jeglicher Schatten fehlt. Etliche Dörfer pflanzen mittlerweile Bäume für Neugeborene. Auch Zweibrücken würde das gut zu Gesicht stehen. Und wenn es nur ein Baum pro zehn Neugeborene wäre, der in der Innenstadt Schatten, Kühle und Lebensqualität schenkt. Warum nicht sogar auf dem Herzogplatz?