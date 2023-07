Beim ersten Contwiger Neugeborenenfest übergab die Gemeinde am Samstag 30 von ihr finanzierte Kirschbäume an die Eltern von Neugeborenen in Contwig und Stambach. Der katholische Pfarrer Johannes Müller und sein evangelischer Kollege Uwe Beck hielten auf der abschüssigen Wiese am Ende der Schottenbachstraße mit rund 15 der 30 eingeladenen Familien einen ökumenischen Gottesdienst, bevor Johannes Müller jeden der rund 2,50 Meter hohen Kirschbäume einzeln weihte. Werner Richter vom Obst- und Gartenbauverein hielt einen Kurzvortrag, ehe die jungen Familien bei Würstchen und Getränken beisammensaßen – mit Blick auf die Kirschbäume mit Namensschildern für die Kinder.

„Eigentlich wurden seit Beginn meiner Amtszeit am 9. April 2021 nicht 30, sondern rund 80 Kinder in Contwig und Stambach geboren“, sprach Nadine Brinette davon, dass jetzt erst ein Anfang gemacht wurde. Die Bäume wurden im Oktober 2022 auf Rechnung der Ortsgemeinde auf einem kommunalen Grundstück gepflanzt. Für weitere Bäume ist auf der Obstbaumwiese noch Platz, die nächste Runde wird im Herbst gepflanzt. Das Pflanzen der 30 Bäume hat laut Nadine Brinette 3500 Euro gekostet.