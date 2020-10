Mehrere Stunden haben Tierretter des Roten Kreuzes am Sonntagabend versucht, vergiftete Ziegen zu retten. Die Mühe war am Ende vergebens, erzählt Kai Harstick, der stellvertretende Bereitschaftsleiter. Der Busch, von dem sie gefressen hatten, könnte auch für Kinder gefährlich sein.

Ein dringender Hilferuf aus Münchweiler hat am Sonntagabend gegen 17.25 Uhr die Tierretter des Contwiger DRK erreicht. Auf einer Koppel befanden sich drei Ziegen in apathischem Zustand, kippten immer wieder um, die Augen trübten ein, berichtet der stellvertretende Bereitschaftsleiter Kai Harstick. Auch ein Hund war betroffen. Die Eigentümer seien sehr besorgt gewesen.

Stundenlanger Einsatz der Tierretter

Das DRK-Tierrettungsfahrzeug habe sich nach einem bereits laufenden Einsatz gleich auf den Weg gemacht. Wegen des lebensbedrohlichen Zustands der Tiere zog der tierärztliche Bereitschaftsdienst den Tierarzt hinzu. Die Einsatzkräfte entdeckten laut Harstick vor Ort schnell einen Busch mit giftigen Früchten, die für Tiere, aber auch für Kinder gefährlich seien. Zwar hätten die Einsatzkräfte schnell Maßnahmen eingeleitet, „die bis in die späten Abendstunden andauerten“, doch sie schafften es nicht, die Tiere zu retten, so Harstick. Sie starben gegen 23 Uhr an den Folgen der Vergiftung. Für die Eigentümer sei das ein schwerer Schlag, sie hätten sehr an ihren Ziegen gehangen, bedauert der DRK-Mann.

Ziegen seien besonders anfällig für Vergiftungen, erklärt Harstick auf Nachfrage. Die Einsatzkräfte hätten den Tieren in Münchweiler unter anderem den Magen ausgepumpt und kurzzeitig habe es so ausgesehen, als sei Besserung in Sicht, doch letztendlich seien die drei zu angeschlagen gewesen. Der Hund habe noch gelebt, als die Retter den Einsatz beendeten und sei hoffentlich auf dem Weg der Besserung.

Seit die Tierretter vor etwa zwei Wochen Ziegenbock Bert in Pirmasens gerettet haben, sei bekannt, dass die Mitglieder des Contwiger DRK sich auch um diese Tiere kümmern. Der Einsatz in Münchweiler am Sonntag war seitdem schon der dritte, bei dem es um Ziegen ging.

