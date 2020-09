Ziegenbock „Bert“ ist der Liebling im Nardini-Kinderheim. Am Samstagabend hatte er sich schwer verletzt. Über drei Stunden lag er auf dem Operationstisch.

Ein dramatischer Notruf von Schwester Antonella vom Nardini-Kinderheim in Pirmasens erreichte am Samstagabend zu später Stunde das Deutsche Rote Kreuz Contwig, Fachabteilung Tierrettung. Ziegenbock „Bert“ hatte sich schwer verletzt, als er über das Stalltor springen wollte. Er musste nach einer aufwendigen Rettungsaktion operiert werden und lag über drei Stunden auf dem Operationstisch.

„Sehr kritischen Zustand“

Der Ziegenbock hatte sich bei dem Sprung eine 60 Zentimeter große Schnittverletzung zugezogen. Die musste nach Angaben der Tierretter professionell gesäubert, desinfiziert und dann fachmännisch wieder zusammengeflickt werden. „Er war dabei in einem sehr kritischen Zustand“, so die DRK-Tierretter. Sehr routiniert sei dabei Tierarzt Ingmar Meth vorgegangen, während vier Helferinnen und Helfer von der DRK-Tierrettung das 135 Kilogramm schwere Tiere bändigten und permanent betreuten. Die Rettungsaktion habe sich gelohnt, morgens gegen drei Uhr konnte das Tier wieder in seinen Stall im Pirmasenser Kinderheim umsiedeln. Jetzt heiße es weiterhin Daumen drücken für Bert.

Weil die Tierretter die Kosten für den Einsatz (Material, Tierarzt) nicht dem Kinderheim in Rechnung stellen wollen, suchen sie Spender für diese Rettungsaktion. Kennwort für das Spendenkonto ist „Bert vom Kinderheim“, Iban: DE 1154 2500 1000 800 14467.