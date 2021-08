Die Sanierung der Dellfelder Grundschule kann nicht ganz so früh abgeschlossen werden, wie das geplant war. Weil neue Brandschutzauflagen zu erfüllen waren, kam es zum Zeitverzug. Die Verbandsgemeinde geht davon aus, dass die Kinder, die derzeit in Containern unterrichtet werden, im Dezember wieder in das dann sanierte Gebäude umziehen können.

„Wir liegen leider nicht ganz im Zeitplan“, sagt Björn Bernhard, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, mit Blick auf die Arbeiten. Statt im Oktober soll das Projekt im Dezember 2021 abgeschlossen werden.

Wie Uwe Löffler von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde informierte, haben neue Brandschutzauflagen zur Verzögerung geführt. „Auf den Decken musste ein Brandschutzputz aufgebracht werden. Wir mussten das extra ausschreiben, das war in der ursprünglichen Ausschreiben nicht enthalten“, erklärte er. Die Ausschreibung sei im Spätherbst veröffentlicht worden, die Verputzarbeiten hätten dann Anfang Dezember begonnen. „Bevor das nicht gemacht war, konnten die nachfolgenden Gewerke nicht beginnen“, erklärte er den Zeitverzug.

„Ich gehe davon aus, dass die Kinder im Dezember umziehen können“, zeigt sich Bernhard optimistisch, dass die Schule noch in diesem Jahr wieder ihre Pforten öffnet. Die Schüler werden so lange in Containern auf dem Schulgelände unterrichtet. „Die Container sind noch bis Mai 2022 gemietet“, ergänzt der Bürgermeister.

Mit dem Verlauf der Baumaßnahme ist Bernhard zufrieden. „Die Planung läuft echt gut, wir sind jetzt auch gut vorangekommen“, erklärt er. Am Donnerstag standen Gespräche mit der Schule über die Gestaltung des Außengeländes auf dem Programm. Die Arbeiten an der Schule laufen auch über Winter weiter. „Die ganzen alten Installationen sind herausgerissen, das Gebäude ist jetzt in einen Rohbauzustand versetzt“, berichtete er. Jetzt sollen die Fenster eingebaut werden. Finanziell bewege sich das Projekt im Kostenrahmen. „Wir haben bislang Mehrkosten von 24 000 Euro“, so Bernhard, „das ist alles in einem gesunden Bereich“. Derzeit hat die Verbandsgemeinde die Putz- und Stuckarbeiten sowie den Trockenbau im Innenbereich, die Außenputzarbeiten sowie die Maler- und Lackierarbeiten ausgeschrieben.

Die Zukunft des Dellfelder Schulgebäudes hat den Verbandsgemeinderat seit 2017 beschäftigt. Einen Neubau hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier als zu teuer abgelehnt.