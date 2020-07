Ende 2021 sollen die Dellfelder Grundschüler aus den Ausweichcontainern wieder in die sanierte Schule umziehen. Das sagte Architekt Peter Bohrer, der die Pläne am Donnerstag dem Verbandsgemeinderat vorstellte.

Mit dem Beginn der Schulferien beginnen auch die Sanierungsarbeiten. Zunächst wird das Gebäude entkernt: Bodenbeläge, Einbauten, Kleber – „das wird alles rausgeholt“, sagte der Zweibrücker Architekt. Die Fenster blieben zunächst drin, damit die beauftragten Firmen in einem geschlossenen Gebäude arbeiten können. Bis Ende August soll der Rückbau fertig sein, dann beginnen die Rohbauarbeiten im Inneren.

Bis Ende 2021 soll die Schule fertig sein, danach kommt die Turnhalle an die Reihe. Die bleibt bis dahin weiter in Betrieb. Auch die Hälfte des Schulhofs werden die Kinder weiter nutzen können. Für die Generalsanierung der Schule stehen dieses und nächstes Jahr zusammen vier Millionen Euro im Haushalt der Verbandsgemeinde. Auf die Frage von CDU-Fraktionssprecher Klaus Martin Weber, wie es mit den Kosten aussehe, sagte Bohrers Kollege Stefan Streuber, ebenfalls Architekt in Zweibrücken: „Es gibt wieder Luft bei den Betrieben.“ Wie viel die Sanierung am Ende tatsächlich kostet, lässt sich aber erst sagen, wenn die Arbeiten alle ausgeschrieben, vergeben und abgerechnet sind.

Dass Stefan Streuber gemeinsam mit Peter Bohrer die Pläne vorstellte, liegt daran, dass er die Bauleitung übernahm, als in Bohrers Büro ein Kollege erkrankte. Das wird keine einmalige Sache bleiben: Wie Bohrer im Verbandsgemeinderat ankündigte, wird er zum Jahresende in Ruhestand gehen. Die beiden Planungsbüros würden dann verschmelzen.