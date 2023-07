Der beliebte Waldweg von Merzalben durchs Zieglertal nach Hinterweidenthal ist derzeit gesperrt. Wegen des Baus einer 51 Kilometer langen Gas-Pipeline quer durch den südwestlichen Pfälzerwald wären Wanderer und Radler dort in Gefahr: Schweres Gerät ist unterwegs. Das Ende der Baustelle ist aber absehbar.

Zurzeit wird eine Ferngasleitung durch einen Teil des Pfälzerwaldes neu gebaut. Die Arbeiten des Großprojektes der Betreibergesellschaft Open Grid Europe (OGE) aus Essen sind in vollem Gange. Momentan erregen Schilder an der Landstraße 496 von Münchweiler kommend nach Leimen, wie auch an der Landstraße 498 nach Clausen fahrend große Aufmerksamkeit in der Verbandsgemeinde.

Die Schilder machen den Leser darauf aufmerksam, dass der beliebte Waldweg von Merzalben durchs Zieglertal nach Hinterweidenthal gesperrt ist. Weder Fahrradfahrern noch Fußgängern ist es erlaubt, die Wegstrecke zu nutzen: Dort herrsche Lebensgefahr. In diesem Bereich – sowohl von Hinterweidenthal kommend Richtung Zieglertal wie auch ab dem Parkplatz Schäferei am Fuße der Burg Gräfenstein, wo ein Weg ins Zieglertal führt – werden große Erdarbeiten wegen des Ausbaus der alten und des Einbaus der neuen Rohre für die Gaspipeline vorgenommen.

Im Spätsommer fertig

Wie der Pressesprecher der OGE, Christian Mischke, auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet, verweisen die Schilder auf den üblichen Baustellenverkehr wie Rohrausfuhr und Schwertransporte. Dem Pressesprecher zufolge liegen die Arbeiten an der Pipeline im Zeitplan und werden im Bereich Merzalben voraussichtlich im Spätsommer abgeschlossen sein. „Aktuell werden hier die neuen Rohre in den Rohrgraben eingezogen. Anschließend wird der Rohrgraben wieder verfüllt, damit die Flächen nach der Rekultivierung wieder landwirtschaftlich nutzbar sind“, listet Mischke die laufenden und nächsten Schritte beim Großprojekt auf.