Die Vorbereitungen haben bereits begonnen und sind bis Anfang Februar abgeschlossen. Danach beginnt der Bau einer 51 Kilometer langen Gas-Pipeline quer durch den südwestlichen Pfälzerwald. Das neue Bauwerk ersetzt eine Rohrleitung, die in die Jahre gekommen ist.

Eine neue Gas-Pipeline soll von einer Verdichterstation in Mittelbrunn südlich von Landstuhl weiter in südöstlicher Richtung verlaufen an Höheinöd vorbei über Merzalben und Schwanheim