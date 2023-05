Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Käshofen hat im vergangenen Jahr mit seinem Wald ein Plus von rund 4200 Euro erzielt. Das berichtete Revierförster Jürgen Leis dem Gemeinderat am Dienstagabend. Aber auch in Käshofen gibt es Probleme mit der Fichte, zudem müsse in Zukunft ein Auge auf die Laubbäume geworfen werden.

760 Festmeter Holz wurden im vergangenen Jahr im Käshofer Gemeindewald eingeschlagen. Und trotz Käferholzes – Fichtenholz, das vom Borkenkäfer befallen ist und somit auf