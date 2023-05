Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie hatten auf dem Ofen in der Küche Feuerzeuggas in einer Colaflasche erhitzt. Jetzt stehen die beiden Männer vor Gericht. Warum sie so etwas Gefährliches taten, das musste die Polizei auch erst mal im Internet nachlesen, sagte am Freitag eine Beamtin.

Im Prozess gegen die beiden Männer (29 und 24 Jahre alt), die im November 2019 in Contwig beim Herstellen von „Butan-Haschöl“ eine folgenschwere Explosion verursachten,