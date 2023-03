Wenn der Rat am Dienstag den Bebauungsplan für das Gebiet In den Gärten beschließt, wird der Weg zum Bau seniorengerechter Wohnungen frei.

Zusammen mit dem Käshofer Bauträger Christophorus Wohnheime entwickelt die Ökumenische Sozialstation Battweiler das Projekt „Ambulant betreute Wohngruppe“ in Kleinbundenbach. Eigentlich hätte die Wohngruppe schon im zweiten Quartal 2023 bezugsfertig sein sollen. Doch dann kamen die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg dazwischen. Womit das Fortschreiten der Arbeiten ins Stocken kam.

Zusätzlich verzögerte sich das Vorhaben, Baurecht zu schaffen. Ursprünglich wurde der Bebauungsplan für das ambulante Wohnen unter den Voraussetzungen für ein Sondergebiet erstellt. Weil die hierfür vorgesehenen Bauten aber von einem Wohngebiet umgeben sind, musste der Bauplan wegen Bedenken der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd unter denselben Voraussetzungen neu erstellt werden. Immerhin im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens.

Bürgermeister rechnet kaum mit Einwänden

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde vom 22. August bis zum 22. September 2022 öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan hat die Ortsgemeinde nun in der Ratssitzung abzuwägen und gegebenenfalls darüber zu entscheiden. „Ich glaube aber nicht, dass es viele Einwände gegen die Pläne gibt“, meint Bürgermeister Manfred Gerlinger im Vorfeld der Sitzung.

Bevor die Bausatzung beschlossen werden kann, kommt aber zuerst noch der Erschließungsplan für das Baugebiet auf den Tisch. Hier geht es vor allem darum, wer die Kosten der Erschließung trägt. Gegenüber der RHEINPFALZ signalisiert Gernot Jakobi, Vorstand des Bauträgers, dass Christophorus Wohnheime die entsprechenden Kosten übernehmen werde. Und zwar im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages.

Noch sind Wohnungen frei

Sollte die Bausatzung am Dienstagabend beschlossen werden, „können wir nach dem Votum des Rates sofort loslegen und mit der Endausbaustufe beginnen“, versichert Gernot Jakobi. Die Bauarbeiten für die hierin vorgesehene Wohngruppe, für die eine Baugenehmigung schon vorliege, sollen bereits in 14 Tagen beginnen. Mit der Fertigstellung sei schon bis kommenden Dezember oder Januar zu rechnen.

Natürlich sei es schade, dass die Wohnungen nicht, wie einst vorgesehen, schon bald bezogen werden können. Die Pandemie und der Ukrainekrieg hätten dann aber zu Verzögerungen bei der Planungsreife geführt. Außerdem habe Christophorus Wohnheime die Preissteigerungen während des Krieges nicht mitgemacht. „Das heißt, wir haben etwas langsamer gebaut; mit eigenem Personal“, so Jakobi. „Wir konnten damit auch vieles ausbügeln. Denn neben den hohen Preisen gab es auch eine Materialverknappung. Wie immer die auch zustande kam. Das beruhigt sich zurzeit wieder. Die Preise sind in manchen Gewerken noch hoch. Aber in anderen Gewerken sieht man wirkliche Verbesserungen nach unten.“

Die Wohneinheiten, die In den Gärten entstehen, werden nach Gernot Jakobis Angaben vermietet. Aktuell seien noch welche frei.