Die nach einem Wasserschaden gesperrte Turnhalle der IGS Thaleischweiler-Fröschen bleibt länger geschlossen. Die bei einem Brand beschädigte Turnhalle der IGS Contwig soll im Oktober wieder öffnen.

Es ist eine bittere Nachricht für die Schüler und die Sportvereine, die die Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen nutzen. Landrätin Susanne Ganster informierte in der Kreistagssitzung am Montag darüber, dass die Halle noch länger gesperrt bleibt.

Bei der Sanierung des Hallendachs war es im November 2023 zu einem größeren Schaden gekommen, als bei einem Starkregen Wasser in die Halle eindrang und den Hallenboden erheblich beschädigte. Seither ist die Halle gesperrt. Ganster berichtete, dass derzeit ein Beweissicherungsverfahren vor dem Landgericht Zweibrücken läuft. „Das Gericht hat am 14. August einen Gutachter beauftragt“, sagte die Landrätin. Der Gutachter habe laut Gericht bis Mitte November Zeit, um die Schäden bei einem Ortstermin zu begutachten.

Bauabteilung drängt auf schnelle Begutachtung

Das erschien der Kreisverwaltung zu lang. „Die Bauabteilung hat darauf hingewirkt, dass das etwas schneller geht“, bemerkte Ganster. Der Gutachter bemühe sich jetzt, in den kommenden vier Wochen mit allen Streitbeteiligten einen Ortstermin zu vereinbaren. Ziel sei es, möglichst bald die Freigabe für die Sanierung der Halle zu erhalten. „Der Hallenboden ist nicht mehr nutzbar“, sagte Ganster. Erst wenn die Freigabe erteilt worden sei, könne mit der Sanierung begonnen werden.

Im Juni war die Kreisverwaltung von Sanierungskosten in Höhe von 400.000 Euro ausgegangen. Da hatte der Kreisausschuss den Auftrag für die Sanierungsplanung vergeben. Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens und dem Vorliegen des Gutachtens – Ganster meinte, dass die Erstellung des Gutachtens alleine acht bis zehn Monate dauern könnte – soll die Halle so schnell wie möglich wieder nutzbar gemacht werden.

Halle in Contwig öffnet im Oktober wieder

Voraussichtlich im Oktober soll die Turnhalle der IGS Contwig wieder öffnen. Die war im Januar bei einem Brand im Außenbereich in Mitleidenschaft gezogen worden. Vor der Sporthalle hatten Mülltonnen gebrannt, durch das Feuer wurden die Fassade und Räume der Hausmeister und für die Haustechnik beschädigt, es drang Rauch in die Halle ein. „Die Arbeiten sind in vollem Gang, sie sollen Ende September fertig sein, damit wir die Halle Anfang Oktober wieder öffnen können“, sagte Ganster. Die Schäden an der Außenfassade sollen zu einem späteren Zeitpunkt behoben werden.

Eine Überraschung erlebte Reiner Hohn (FDP), bis vor kurzem noch Stadtbürgermeister von Hornbach. Er machte sich Sorgen, dass es mit der avisierten Sanierung der Kreisstraße 62 von Hornbach zur Kreisgrenze zwischen Zweibrücken-Mittelbach und Altheim nicht vorangehe. Schließlich habe der Auftrag wegen der Haushaltssperre nicht vergeben werden können. Elisabeth Hüther, die Leiterin der Kämmerei in der Kreisverwaltung, widersprach. Der Kreisvorstand habe, wie vom Kreisausschuss ermächtigt, im Sommer den Auftrag vergeben. „In der vergangenen Woche fand die Baustelleneinweisung statt, mit einem Teilstück wird noch vor dem Winter begonnen“, sagte Hüther. „Da bin ich aber platt“, antwortete Hohn sichtlich erfreut.