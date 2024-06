Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis die Turnhalle der IGS Thaleischweiler-Fröschen wieder genutzt werden kann. Derzeit läuft ein Beweissicherungsverfahren.

Im Herbst 2023 war es bei der Sanierung des Dachs der Turnhalle zu einem großen Wasserschaden gekommen. Seither ist die Halle gesperrt. Aktuell ist ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren beim Landgericht Zweibrücken beantragt. Sobald der vom Gericht zu bestellende Gutachter die Halle wieder freigegeben hat, sollen die Sanierungsarbeiten beginnen.

Unabhängig vom Ergebnis dieses Verfahrens und dem Ausgang des bevorstehenden Rechtsstreits muss die Halle schnellstmöglich wieder nutzbar gemacht werden. Die Kreisverwaltung geht derzeit von Sanierungskosten in Höhe von 400.000 Euro aus. Der Kreisausschuss hat am Montag den Planungsauftrag zur Sanierung der Halle an das Weselberger Architekturbüro Reiner Bosle vergeben. Die Planungskosten liegen bei rund 57.000 Euro. Das Planungsbüro hatte bereits die Dachsanierung geplant, bei der es zu diesem Wasserschaden gekommen war.