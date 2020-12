Das Hotel Kloster Hornbach lädt für Sonntag von 13 bis 18 Uhr noch einmal zum Drive-In-Weihnachtsmarkt ein. Trotz der neuen Corona-Verordnung könne man die Veranstaltung anbieten, sagte Franziska Lösch vom Veranstaltungsbüro des Klosters am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ.

An den drei Adventssonntagen im Dezember bietet das Hornbacher Hotel auf seinem Gelände Essen und Trinken zum Verzehr und Weihnachtsspezialitäten zum Verkauf an – auch von anderen Beschickern. Das Ganze funktioniert, wie man es von Schnellrestaurants kennt: Man fährt eine Schleife, gibt dabei seine Bestellung auf und nimmt sie dann mit. Aussteigen darf man nicht. Alkohol, etwa Glühwein, gibt es keinen, weil der Ausschank derzeit verboten ist. Die angebotenen Produkte aus dem Bereich Nahrungsmittel dürften aber trotz der Corona-Beschränkungen weiter verkauft werden. Beispielsweise gibt es an einem Stand Schinken und andere Wurst zu kaufen.

Kamen zum Auftakt etwa 100 Autos, waren es am dritten Adventssonntag 120, schätzt Franziska Lösch, die mit diesem Zuspruch zufrieden ist, auch weil in den Autos mehr als nur eine Person sitze. Der Drive-In-Weihnachtsmarkt komme gut an: „Man merkt, dass sich die Leute nach etwas weihnachtlicher Stimmung sehnen“, sagte sie.