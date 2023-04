Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt dieses Jahr doch einen Weihnachtsmarkt: Am dritten und vierten Advent öffnet sich am Kloster Hornbach ein Weihnachtsmarkt, der mit dem Auto angefahren werden kann. Der Auftakt am Sonntag lief gut, auch wenn es eine typische Weihnachtsmarkt-Zutat gar nicht gab.

„Wir sind zufrieden.“ Die rund 100 Autos, die den Markt anfuhren, seien ja alle mit mehr als einer Person besetzt gewesen, sagt Franziska Lösch vom Veranstaltungsbüro des Klosters Hornbach.