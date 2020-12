Mindestens 20 Landwirte aus der Region werden am Sonntag mit ihren geschmückten Traktoren vom Stockbornerhof bei Reifenberg Richtung Pirmasens fahren, über Kleinsteinhausen nach Zweibrücken und zurück nach Reifenberg.

„Ein Funken Hoffnung“ heißt die Aktion, mit der die Bauern den Einwohnern der Region und vor allem den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen eine Freude machen wollen. Wie viele dabei sein werden, steht laut Mitorganisator Noah Simon noch nicht endgültig fest. Auch die Route kann sich noch geringfügig ändern. Im Großen und Ganzen steht sie aber. Einen genauen Zeitplan gibt es nicht.

Klick zur Karte

Treffpunkt für die mit Lichterketten geschmückten Traktoren ist um 16 Uhr am Stockbornerhof. Bei Anbruch der Dunkelheit fahren sie, begleitet von der Polizei, hinunter nach Rieschweiler , durchs Hechtloch nach Höhmühlbach und durchs Schwarzbachtal nach Thaleischweiler-Fröschen . Dort fährt der Konvoi am Seniorenheim Haus Bethesda vorbei, hoch nach Höhfroschen und über den Staffelhof oberhalb von Petersberg nach Fehrbach .

Durch die Tiroler Straße und den Pirmasenser Weg geht es in die Zweibrücker Straße, die vom Kömmerling Richtung Brauerei führt, und quer durch Pirmasens . Über Gärtnerstraße, Schützenstraße und Teichstraße geht es in die Fröhnstraße – wo das Dynamikum ist – und über Adam-Müller-Straße und Arnulfstraße zur Jona Kinderhilfe, zum Diakoniezentrum und zum Nardini-Kinderheim. Eine Schleife durch Winzeln führt über die Blocksbergstraße in den Berliner Ring, nach Nieder- und Obersimten , weiter nach Vinningen zu einer Schleife durch Kröppen .