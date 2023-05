Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Traktoren, geschmückt mit Lichterketten werden am Sonntagabend zwischen Zweibrücken und Pirmasens unterwegs sein und an Altenheimen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbeifahren. Die 70 Kilometer lange Strecke führt auch durch mehrere Dörfer. „Ein Funken Hoffnung“, so heißt die Aktion, bei der auch zwei Reifenberger mitmachen. Als sie ihre Schlepper unserem Fotografen vorstellten, waren die Dorfkinder begeistert.

„Ein Funken Hoffnung“ heißt eine bundesweite Aktion von Landwirten,