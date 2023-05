Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Contwig schafft fünf Tempo-Tafeln und zwei Verkehrsspiegel an und will die Parkplatzsituation in Stambach noch mal genau unter die Lupe nehmen.

Von den fünf Geschwindigkeitstafeln soll je eine fest am Ortseingang von Stambach aus Richtung Falkenbusch, zwischen Stambach und Contwig, von Oberauerbach und von der Truppach kommend angebracht werden.