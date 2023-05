Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil – so zumindest der Eindruck – die Ortseingänge von Contwig und Stambach zu kleineren Rennpisten mutieren, will der Gemeinderat neue Geschwindigkeits-Messtafeln anschaffen. Zudem geht es im Gemeinderat am Mittwochabend (19 Uhr, Feuerwehrhaus) unter anderem um mehr Kita-Personal, den stillstehenden Kita-Neubau sowie das Parkproblem vor der Eisdiele.

Je eine feste Tempotafel soll am Ortseingang von Stambach aus Richtung Falkenbusch, zwischen Stambach und Contwig, von Oberauerbach und von der Truppach kommend angebracht werden. Hinzu kommt laut Bürgermeisterin