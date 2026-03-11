Bundenthal hat Geld aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes erhalten. Wofür es investiert werden soll und welches Projekt darüber hinaus auf der Agenda steht.

Das Regionale Zukunftsprogramm (RZP) hat Bundenthal 84.000 Euro beschert. Der Betrag soll verwendet werden, um den Bolzplatz umzugestalten. Ein Spielplatz ist geplant, ebenso eine Ladestation für E-Bikes und eine öffentliche Toilette. „Das ist Geld, das wir so investieren wollen, dass sowohl die Dorfgemeinschaft als auch unsere Gäste davon profitieren“, erläutert Ortsbürgermeister Daniel Frey.

Ein Bundenthaler hatte vor einigen Wochen das Engagement für die Gemeinschaft im Ort in einem Brief kritisiert. Der Brief liegt dieser Zeitung vor, der Name des Autors ist bekannt, er möchte jedoch nicht namentlich genannt werden. Die Kritik des Schreibers besteht darin, dass das Engagement sehr zu wünschen übrig lasse. Dies habe sich bei den Fastnachtsveranstaltungen gezeigt.

Frey kann das nicht nachvollziehen: „Es gibt viele Leute, die sich einbringen und meine Erfahrung ist, dass es noch nie so einfach war, Helferlisten voll zu kriegen.“ Als Beispiele nennt er den Johannismarkt, der seit 45 Jahren von den Vereinen gemeinsam ausgerichtet wird. Und die Glühweinhütte, die es seit einigen Jahren in der Adventszeit gibt. Auch dafür engagierten sich die Vereine abwechselnd. Im vergangenen Jahr hatte es zur Einweihung des Dorfbrunnens ein Brunnenfest gegeben. Das soll nun als Maifest am 1. Mai etabliert werden und jährlich stattfinden. „Die Erlöse, sowohl vom Johannismarkt als auch vom Maifest, fließen wieder ins Dorf zurück“, sagte Frey.

Ein Haus, das oft im Mittelpunkt steht

Der nächste große Brocken, den Frey in seiner Schwerpunktgemeinde angehen will, ist das Dorfgemeinschaftshaus „Altes Schulhaus“. In einer Dorfmoderation wurde ein Dorferneuerungskonzept erarbeitet, die Abschlussveranstaltung steht noch aus. Einige kleinere Projekte aus dem Maßnahmenkatalog wurden schon verwirklicht. Alle waren sich jedoch einig, dass die Priorität auf der Sanierung des einstigen Schulhauses liegen solle.

„Hierfür werden wir in naher Zukunft ein Konzept erarbeiten müssen und trotz 90 Prozent Förderung wird es für uns eine Herausforderung sein“, sagte Frey. Das „Alte Schulhaus“ liegt in der Dorfmitte, gleich neben Feuerwehr und Festplatz. Bei allen Veranstaltungen steht es im Mittelpunkt. Viele Bundenthaler, die dort einst unterrichtet wurden, haben eine Beziehung zu dem Gebäude.