Eine Vertretung ist allemal besser als den Kindergarten früher zu schließen.

In der Diskussion um eine Übernahme der Kindergärten durch die Verbandsgemeinde oder die Gründung eines Zweckverbandes hatte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard in Kleinsteinhausen nicht nur die besseren Argumente, sondern widerlegte die Kritik von Ortsbürgermeisterin Martina Wagner ein ums andere mal. Es ging auch nicht darum, dass die Kindergärten und Gemeinden nicht mehr mitreden dürfen – beispielsweise dabei, welche Schwerpunkte sie setzen. Das stand nie zur Debatte. Und rein aus der Sicht zweier berufstätiger Eltern: Natürlich her mit der Vertretung, bevor der Kindergarten früher schließt oder gar nicht erst öffnen kann. Corona hat gezeigt, wie wichtig eine verlässliche Kinderbetreuung ist. Und wenn die Verbandsgemeinde dabei helfen kann, warum diese Hilfe ablehnen?