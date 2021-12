Dass der Contwiger David Betz (SPD) einen Kindergarten-Verbund in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ablehnt, weil er den Einsatz von Springern nicht befürwortet, kann Paul Sefrin (CDU), Bürgermeister von Bechhofen, nicht nachvollziehen.

„Die Anforderungen an die Kinderbetreuung haben sich einhergehend mit gesellschaftlichen Veränderungen gewandelt“, schreibt Sefrin in einer Stellungnahme. Früher etwa arbeitete meist nur ein Elternteil, heute beide. Die Folge: Die Kindergärten übernähmen mittlerweile eine weitreichende erzieherische Rolle in der Kinderbetreuung. „War ursprünglich einmal die Rede von einem Kindergarten, so sprechen wir heute von Kindertagesstätten. Alleine aus der Bezeichnung wird erkennbar, dass es sich nun um einen weit umfangreicheren Betreuungszeitraum handelt“, so Sefrin.

Die Landesregierung stelle mit ihrem neuen Kindergartengesetz das Wohl der Kinder in den Vordergrund. Damit verändere sich auch der Anspruch an die Kindergärten. Die Anforderungen seien erheblich gestiegen. „Wir führen in Bechhofen mit der seit September eingetretenen Erweiterung um eine siebte Gruppe bei rund 30 pädagogischen Fachkräften mit bis zu 125 zu betreuenden Kindern eine der größten Einrichtungen im Landkreis“, umreißt Sefrin. Das erfordere ein professionelles Handeln von Erziehern und Trägern: „An dieser Stelle ist der Spagat zwischen einer ehrenamtlichen, nebenberuflichen Trägerschaft und der professionellen Führung einer großen Einrichtung nicht mehr zu leisten.“

Sefrin stört sich an Betz’ Ablehnung von Springer-Kräften, die die Verwaltung einstellen möchte: „Die Kinder werden nicht weniger liebevoll und fürsorglich betreut, da sowohl die betreuenden Fachkräfte als auch die ständigen Vertretungsfachkräfte immer wieder die gleichen sind. Die Bezeichnung ,Springer-Kräfte’, die negativ belastet ist, lehne ich an dieser Stelle ab“, schreibt Sefrin. Schon jetzt würden in Bechhofen immer wieder Aushilfskräfte einspringen, um Gruppenschließungen zu vermeiden.

Verbandsbürgermeister Björn Bernhard bietet derzeit den Gemeinden der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land an, dass die Verbandsgemeinde die Trägerschaft der kommunalen Kindergärten übernimmt. Im Contwiger Gemeinderat hatte David Betz am Donnerstag gegen eine Übernahme gestimmt. Betz ist als erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde auch Stellvertreter von Björn Bernhard. Bechhofen ist bereit, die Trägerschaft an die Verbandsgemeinde abzugeben.