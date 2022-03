Erneut ist eine Riedelberger Gemeinderatssitzung ausgefallen, weil der Rat nicht beschlussfähig war. Weil die Absage jedoch zu kurzfristig kam und mehrere Riedelberger den Rat besuchen wollten, hielt der Bürgermeister eine Bürgerversammlung ab.

„Es waren mehr Bürger da als Ratsmitglieder“ scherzte Schwarz später. Die meisten seien wegen des Themas Glasfaser-Internet gekommen. Die Firma „Unsere grüne Glasfaser“ (UGG) möchte das Grenzdorf ans schnelle Glasfaser-Internet anschließen. Aktuell werden Contwig und Stambach von der Firma ausgebaut; auch in Kleinsteinhausen, Bottenbach und Maßweiler ist UGG ein Thema.

Zudem diskutierte Schwarz mit den Riedelbergern über einen möglichen Wasserlauf zwischen dem Baugebiet Im Hasengarten und Riedelberger Tal. Im Baugebiet könnte das Rinnsal begradigt werden. Man könne auch einige Wasserspiele und Staustufen einbauen. Schwarz schlägt vor, viele Arbeiten in Eigenleistung zu erbringen, um Geld zu sparen. Bevor weiter geplant wird, soll der Rat einen Grundsatzbeschluss fällen.

Schon vor Weihnachten musste in Riedelberg eine Gemeinderatssitzung abgesagt werden, weil zu wenig Ratsmitglieder erschienen waren. Diesmal hatten zwei schon vor Veröffentlichung des Mittwochtermins abgesagt, weil sie arbeiten mussten. Ein drittes meldete sich krank. Die Sitzung musste ausfallen, weil sich noch zwei weitere Ratsmitglieder kurzfristig am Mittwochmorgen abmeldeten – einer aus beruflichen Gründen, der andere ohne Begründung. Dass einzelne Ratsmitglieder bewusst die Sitzungen schwänzen, will Bürgermeister Schwarz aber nicht unterstellen. Er sagt, er wolle nicht provozieren, sondern sachlich fürs Dorf arbeiten.