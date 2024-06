Zum „Genussfest der Landfrauen“ lädt die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land für Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 17 Uhr an die Pirminiushalle in Hornbach ein.

Weil das Streetfood-Festival der Landfrauen vergangenes Jahr in Dellfeld so gut ankam, gibt es dieses Jahr eine Neuauflage. Allerdings unter neuem Namen, weil der Ausdruck Streetfood bei manchen Gästen andere Erwartungen geweckt hatte. Mit dabei sind die Landfrauen aus Contwig/Stambach, Dellfeld, Hornbach, Kleinsteinhausen, Mauschbach, Riedelberg und Windsberg. Getränke gibt es von der Feuerwehr, Musik von den Contwiger Musikfreunden. Bei den Speisen bleibt es laut Verbandsbürgermeister Björn Bernhard gut-bürgerlich: Hooriche mit Specksoße, Wurstsalat, belegte Brötchen, Kaffee und Kuchen und vieles mehr. Verbandsbürgermeister Bernhard will das Schlemmer-Fest als feste Veranstaltung im Jahr etablieren. Zudem überlegt er, nicht nur Landfrauen aus der Verbandsgemeinde einzuladen, sondern auch Ortsgruppen von etwas weiter weg.