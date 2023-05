Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eines der wichtigsten Projekte in Waldfischbach-Burgalben, der Bau der Seniorenresidenz Am Rathaus in Verbindung mit betreutem Wohnen auf dem Gelände des ehemaligen Hotel Martin, macht Fortschritte: „Wir wollen noch in diesem Monat den städtebaulichen Vertrag mit dem Investor unterschreiben“, kündigte Waldfischbach-Burgalbens Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB) an.

Die Unternehmensgruppe Schenk aus Pirmasens plant diese 25-Millionen-Euro-Investition.