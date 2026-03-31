Es ist keinem Bürger zu vermitteln, wieso die Pflanzbeete in der Edesheimer Ortsdurchfahrt seit Jahren brachliegen.

Seit drei Jahren liegen die Pflanzbeete in der Edesheimer Ortsdurchfahrt brach. Und nach der jüngsten Debatte gibt es immer noch keine Entscheidung dazu, was dort mal blühen soll. Dafür ist die Ortspolitik um eine Posse reicher. Denn der Gemeinderat schafft es nicht, sich auf einen gemeinsamen Gestaltungsplan zu verständigen. Die Fraktionen von CDU und FWG blockieren sich gegenseitig.

Es ist schön, dass die Verantwortlichen keine Mühen scheuen, um die Ortsdurchfahrt ansprechender zu gestalten. Denn die Staatsstraße ist stark befahren, für Pendler und Touristen schafft sie eine Verbindung zu den Haardtrandgemeinden, zum Gäu sowie nach Edenkoben und Landau. Insofern ist sie eine Art Visitenkarte für das Dorf. Weil man aber bei der Suche nach einem Planer viel Zeit verloren hat, sollte der Gemeinderat nun bei der Erarbeitung und Umsetzung der Vorschläge umso schneller sein.

Bürger greifen sich nämlich zurecht ungläubig an die Stirn, wenn sie dieses Schauspiel im Gemeinderat betrachten. Sie dürfen von ihren Volksvertretern erwarten, dass sie die Verschönerung der Ortsdurchfahrt zu keiner Staatsangelegenheit machen. CDU und FWG sollten ihre Befindlichkeiten hintanstellen und sachlich an die Sache herangehen. Sonst blüht der Staatsstraße vorerst weiter nichts Gutes.