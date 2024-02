Die Stadt Edenkoben muss reagieren, um alle Kita-Kinder optimal betreuen zu können. Eine neue Einrichtung ist in Planung. Ab Sommer soll ein Provisorium helfen.

Wie die zuständige Beigeordnete Charmaine Beyer (CDU) berichtet, geht die Stadt Edenkoben mit zwei Wünsche in die Gespräche mit dem Landkreis SÜW, der seit Kurzem mit allen Kita-Verantwortlichen abklärt, wie viele Kinder wie ab dem neuen Kita-Jahr im Sommer betreut werden.

In den vier bestehenden Einrichtungen in der Stadt ist es zu eng, um weiterhin alle Mädchen und Kinder so betreuen zu können, wie es das Land seit Sommer 2021 vorgibt. Dazu zählen insbesondere die durchgehende siebenstündige Betreuung und die Mittagsverpflegung aller Mädchen und Jungen.

Waldgruppe entspannt Kita-Situation

Vergangenes Jahr war ein Bedarf von 306 Kita-Plätzen ermittelt worden, die aber nicht alle bereitgehalten werden konnten. Für das nächste Kita-Jahr werden mindestens genauso viele Plätze benötigt, berichtet die Christdemokratin. Durch zwei Maßnahmen soll vorübergehend Abhilfe geschaffen werden.

Wie Beyer berichtet, strebt die Stadt zum einen eine Container-Lösung an. Dafür hat sie in der Straße „In den Forstwiesen“ ein geeignetes Grundstück. Dort sollen bis zu 40 Kinder gemäß der Vorgaben des Kita-Gesetzes des Landes betreut werden. Es wird dabei mit Kosten in Höhe von 350.000 Euro gerechnet, wobei noch in Möblierung und Außenspielgeräte zusätzlich investiert werden müsste.

Zum anderen soll die kommunale Kita Kugelstern durch eine Waldaußengruppe ergänzt werden. Etwa zwölf Kinder sollen dann überwiegend im Freien den Kita-Alltag verbringen, und zwar auf einem Gelände in der Nähe des Friedendenkmals. Diese Idee hatte Charmaine Beyer bereits im Frühjahr 2022 aufgegriffen, sie soll nun ab Sommer in die Tat umgesetzt werden.