Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Paare, die kürzlich Eltern geworden sind oder ein Baby erwarten, können in Edenkoben bald zwischen fünf Kitas wählen. Vier gibt es bereits in der Stadt, eine neue soll in Kürze errichtet werden. In zwei Punkten hebt sie sich von anderen Einrichtungen in der Umgebung ab.

Himmelsleiter, Sternenstaub, Kugelstern, St. Ludwig – so nennen sich die vier Kindertagesstätten in Edenkoben, die in kommunaler beziehungsweise kirchlicher Trägerschaft sind.