Elisabeth Steinmann (68) aus Schweigen-Rechtenbach , Elke Burret (59) aus Bad Bergzabern und Bernadette Scherm (65) aus Pleisweiler-Oberhofen : Die drei Südpfälzerinnen haben zwar keine Verbindung zu Charlotte Weihl aus Gönnheim (Kreis Bad Dürkheim), die zur neuen Weinkönigin gewählt wurde, und sie kennen auch keine der vier anderen Kandidatinnen – aber sie sind halt Frauen, die wissen, dass Frauensolidarität in dieser Welt von Bedeutung ist – oder wie Elke Burret sagt: „Wir feuern alle fünf Kandidatinnen an.“ Aber klar, das Herz schlägt natürlich zuvörderst für die Kandidatin aus der Pfalz – und deswegen hat sich das Trio sehr um Fan-Fähnchen bemüht und von der „Königin Mutter“ auch bekommen. Dass die Frauen Wahl-Fans sind, hat mit dem Ruhestand von Elisabeth Steinmann zu tun: Die Kolleginnen hatten ihr zum Abschied von der Sparkasse Karten für die Veranstaltung geschenkt. Und da die Stimmung im Saalbau sie vor zwei Jahren so begeistert hat, bemühten sich die Frauen abermals um Karten. „Wir sind immer Fans, wir lieben das“, sagt Elke Burret. Und so kann man davon ausgehen, dass auch bei der nächsten Weinköniginnen-Wahl ein gut gelauntes Trio aus der Südpfalz die Kandidatinnen anfeuert. Und zwar, Ehrensache, alle Kandidatinnen.

Bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin am Freitag in Neustadt ist ein Fan-Trio aus der Südpfalz herausgestochen, weil es so gute Laune verbreitet hat.

Dürfen wir nachschenken?

Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter „Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.

Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Sonja Hoffmann und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.