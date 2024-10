Bahnreisende steigen an der Haltestelle Maikammer-Kirrweiler aus (Gehzeit vom Bahnhof bis zur Weinwanderung ca. 15 bis 20 Minuten). Wer mit dem Auto kommt, steuert 67489 Kirrweiler, Marienkapelle/Friedhof, an. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da vor Ort nur begrenzt Parkplätze vorhanden sind.

Am Friedhof (Marienkapelle) und am Weingut P. Roth startet ein etwa zwei Kilometer langer Rundweg durch die Weinberge. Unterwegs stehen die Stände der Kirrweilerer Winzer, außerdem gibt es verschiedene Speisen. Ein besonderes Angebot ist die Weinprobenkarte, „mit der Sie insgesamt neun Weinproben je 0,1 Liter erhalten – jeweils eine Probe pro Stand“, informieren die teilnehmenden Winzer. Die Karten seien nicht personengebunden und könnten am Startpunkt Marienkapelle/Friedhof erworben werden. Wer eine voll abgestempelte Karte abgibt, nimmt an der Weinpaket-Verlosung teil. Doch auch ohne Probenkarte könne man Weine bei den Winzern genießen. Der Zutritt zum Rundweg sei frei.

Genießen und verweilen – so lautet das Motto der Weinwanderung in Kirrweiler. Am Feiertag (3. Oktober) haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, unter freiem Himmel schmackhafte Tropfen zu kosten.

