Auch Betriebe von der Südlichen Weinstraße konnten bei dem Wettbewerb punkten. In der Kategorie 1c, Spätburgunder ab 40 Euro, belegte das Weingut Bernhard Koch aus Hainfeld mit 95 Punkten den dritten Platz. Erreicht wurde diese Platzierung mit dem Pinot Noir Réserve 2022, Hainfelder Letten. In der Kategorie 11, Edelsüss, schaffte es Winzer Jürgen Frey aus Essingen auf den ersten Platz mit 95 Punkten. Der Jury mundete der Saint-Laurent Beerenauslese 2020 vom Essinger Rossberg. Und auch der zweite Rang ging in dieser Kategorie an Jürgen Frey. Mit seinem Spätburgunder Beerenauslese 2020 vom Essinger Osterberg heimste er 94 Punkte ein.

