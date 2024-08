In Lug könnte bald der erste Solarpark in der Verbandsgemeinde Hauenstein entstehen – und zwar in direkter Nachbarschaft zum geplanten Großprojekt bei Völkersweiler. Aber die kommunale Energiegesellschaft hat auch noch drei andere Flächen auf dem Schirm.

Die Gemarkung „Auf dem Rindfeld“ sollte man sich merken. Die Fläche an der Grenze zwischen Süd- und Südwestpfalz