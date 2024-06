Es war mutig von der Offenbacher CDU, mit Oliver Helwich einen politischen Neuling für das Bürgermeisteramt ins Rennen zu schicken. Das war wertvoll für die Wähler, sie hatten eine Option. Doch 68,8 Prozent sprechen eine deutliche Sprache: Simon Wingerter folgt auf Axel Wassyl. Was wohl auch daran gelegen hat, dass er als erster Beigeordneter schon Verantwortung übernommen hatte. Er wird demzufolge keine Startprobleme haben. Die Ausgangsposition ist zudem gut, um mit frischen Ideen die Zukunft des Ortes zu gestalten: Die Gemeinde hat keine finanziellen Probleme. Im Dorf wird meist an einem Strang gezogen. Wingerter kann die Politik seines Vorgängers fortsetzen, sollte aber seine Handschrift frühzeitig erkennen zu lassen.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

