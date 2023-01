Rund 60 Seiten umfasst das Papier der Kreisverwaltung SÜW , in der die Art, Menge und Herkunft der anfallenden Abfälle beschrieben sind und Vorgaben zur Vermeidung, Beseitigung und Verwertung des Mülls beinhaltet. Dieses Abfallwirtschaftskonzept wird aktualisiert, doch die Pläne verzögern sich.

Eigentlich hätte das Konzept vergangenes Jahr vorliegen und von den politischen Gremien verabschiedet werden sollen, teilt Kreissprecherin Marina Mandery auf Anfrage mit. Doch aufgrund der erheblichen personellen Unterbesetzung werde es noch etwas dauern, bis die Dokumentation der Abfallwirtschaft im Landkreis Südliche Weinstraße fertiggestellt ist.

Das Abfallwirtschaftskonzept muss stetig fortgeschrieben werden, und zwar sollte das alle fünf Jahre geschehen. Im Kreis SÜW stammt die jüngste Version allerdings aus dem Jahr 2014, sodass es an der Zeit wäre, sie zu aktualisieren. Und auch der SPD-Fraktionssprecher im Kreistag, Torsten Blank, hatte in der jüngsten Sitzung des Gremiums Ende Dezember bemängelt, dass es zum aktuellen Stand der Arbeiten keine Informationen gebe. „Leider hören wir seit Monaten nichts mehr davon, wo wir stehen, wie und wann es damit weitergeht.“ Mandery zufolge ist es aber vielerorts wegen des hohen zusätzlichen Aufwands im laufenden Betrieb unrealistisch, das Abfallwirtschaftskonzept in der vom Gesetzgeber gewünschten Zeit neu aufzuarbeiten. Zumal es andere Kommunen gebe, die noch länger brauchen, um diese Aufgabe zu erfüllen.

1991 Eigenbetrieb gegründet

Durch die zeitliche Verzögerung wird im Kreishaus als Chance gesehen, aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der Themen Freiflächenphotovoltaik und nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung im Konzept noch aufzunehmen. So ist beispielsweise geplant, auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie in Edesheim eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage aufzubauen.

Wesentliches Ziel der Erstellung und des Umsetzens eines Abfallwirtschaftskonzeptes ist es, brachliegende Ressourcen und Potenziale von Gütern und Abfällen, die bei den Bürgern, in den Unternehmen und der Verwaltung anfallen, zu entdecken und diese möglichst optimal zu nutzen und zu steuern.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb wurde 1991 auf Beschluss des Kreistages an der Südlichen Weinstraße gegründet. Der Eigenbetrieb, der 2013 in Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft (EWW) umbenannt wurde, soll als organisatorisch selbstständige Verwaltungseinheit der Kreisverwaltung der Abfallwirtschaft eine flexible Handlungsweise garantieren, mit einem Werksausschuss und einem vom Kreishaushalt unabhängigen Wirtschaftsplan.