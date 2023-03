Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist bitter, dass die Protestanten ihren Kirchturm nicht halten können. Ihre Entscheidung ist richtungsweisend.

In Klingenmünster können die Protestanten von Glück reden, dass ihr Kirchengebäude noch in einem guten Zustand ist. Was auf den Turm leider nicht zutrifft. Angesichts der hohen Kosten kann