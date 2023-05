Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer Tim Boßle sucht, findet ihn meist am Herd. Der 30-Jährige ist nämlich Koch. Seit acht Jahren zaubert er Restaurantbesuchern in Klingenmünster pfälzische Spezialitäten auf den Teller. Er wird zwar weiterhin in der Weinstraße arbeiten. Doch beginnt für ihn auch ein neues Abenteuer.

Für Tim Boßle hat das neue Jahr so angefangen, wie das alte aufgehört hat. Er muss niemanden bekochen. Wenn er Essen zubereitet, dann nur für sich selbst, höchstens