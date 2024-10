Ein besonderes kulinarisches Ereignis für die ganze Süd- und Vorderpfalz steht bevor: Die Fleischer-Innung lädt für Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober, zum Spezialitätenwettbewerb und zur anschließenden Gala.

17 Metzgereien präsentieren 133 verschiedene Produkte beim ersten Spezialitätenwettbewerb der Innung am 25. Oktober, informiert Obermeister Walter Adam. Die besten Spezialitäten werden dann von der Jury in der Elmar-Weiller-Festhalle prämiert – und dabei sei es völlig egal, ob es sich um Leberwurst, Blutwurst, Saumagen oder andere Metzgereiprodukte handele. Das Publikum ist bei dem Wettbewerb zugelassen: Von der Empore aus kann jeder zuschauen. Der Spezialitätenwettbewerb ersetzt den Saumagen-Wettbewerb, der früher in der Kinckschen Mühle in Godramstein stattfand.

Der frühere Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland, Andrij Melnyk, werde per Videoschalte aus seinem neuen Arbeitsort Brasilien ein Grußwort sprechen. Es sei nach einem Treffen in Berlin eine Freundschaft zwischen Adam und Melnyk entstanden, die bis heute anhalte, berichtet der Herxheimer.

Am Folgetag gibt es dann noch ab 18 Uhr den Gala-Abend in der Festhalle in Herxheim, berichtet Adam. Neben einem Vier-Gänge-Menü gebe es unter anderem eine Live-Band, Tanzprogramm und die Preisverleihung für die besten Teilnehmer am Wettbewerb des Vortags. Für das Essen verantwortlich zeichne sich der vor allem wegen seiner Auftritte beim SWR bekannte Fernsehkoch Frank Brunswig, der am Vortag auch als Juror aktiv sein werde. Für die große Gala gebe es noch Karten zu kaufen, betont Walter Adam.

Gala

Tickets für den Gala-Abend zu 80 Euro pro Person gibt es bei den Herxheimer Metzgereien Adam und Flick sowie über das Dienstleistungszentrum Handwerk per E-Mail an heck@dlz-handwerk.de.