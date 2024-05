Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei einem Anglerausflug bei Steinfeld entdeckte ein Leser eine ihm unbekannte Spinnenart. Wir haben den Fund mehreren Experten gezeigt. Er könnte eine kleine Sensation sein.

Bei seinem jüngsten Angelausflug am Westwall-Panzergraben erlebte Ralf Hau eine ganz schöne Überraschung. Auf einmal ließ sich ein knapp fünf Zentimeter großes, braunes, haariges Wesen auf seiner Ausrüstung nieder. Mehrere Minuten habe der Achtbeiner, den der Naturfreund davor noch nie gesehen hatte, auf seinem Netz verharrt. Ein Foto auf unserer Leserbriefseite in der Woche zuvor hatte dann den Ausschlag gegeben, sich bei uns zu melden. Ein Landauer hatte eine auffällige Spinne in seinem Garten entdeckt und die RHEINPFALZ um Hilfe gebeten, das Geheimnis des unbekannten Bewohners zu lüften.

Dank unseres Redaktionsexperten für Krabbeltiere, dem Speyerer Tierfotografen Thimo Höffner (bei Instagram @hoeflichgestaltet), konnten wir für Aufklärung sorgen und diese als Rindenspringspinne identifizieren. Und so gelangte auch der Spinnenfund, mit dem der Dörrenbacher nichts anzufangen wusste, in unsere Redaktionsräume. Wir fragten wieder bei Thimo Höffner an, der anhand des Fotos zu dem Schluss kam,